神蹟｜羅馬王子托迪 成功喚醒昏迷9個月少女

意甲球會羅馬的傳奇人物、人稱「羅馬王子」的托迪，周一到了一間醫院探望了一名19歲少女馬蒂尼。法新社報道，托迪之所以探望這位女病人，是由於這名少女昏迷9個月，聽到托迪的錄音後神奇甦醒。

事件中的主角馬蒂尼，原本是拉素女子隊的一名球員，但卻是同市宿敵羅馬男子隊的忠實球迷，去年12月意外遇上車禍一直昏迷，她的朋友已因該場意外離去。結果數月前，托迪錄製了一段片段，希望能夠鼓勵少女：「馬蒂尼不要放棄，你會做得到的，我們都在你的身邊。」

結果馬蒂尼最終成功甦醒，並答應托迪在羅馬當地一間醫院，繼續努力接受治療。周一托迪來到醫院，與馬蒂尼會面1.5小時，事後托迪向記者表示：「她向我微笑，擁抱我及開始哭泣，能夠與馬蒂尼見面令人十分興奮，當她順利出院後，我們會再次見面。」

馬蒂尼的父親表示：「我想多謝女兒的一名朋友，是他想到聯繫托迪及錄製片段，而托迪立即答應，足證他是一名擁有善良心地的人，今天與他交談就如同兄弟一樣。」現時馬蒂尼仍未能說話，但可以透過手勢及寫出自己的感受，醫生甚至讚揚托迪，總是擁有處理困難的強大能力呢！現年43歲的托迪，職業生涯效力羅馬長達25年，現時為這支意甲球會的高層成員。

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