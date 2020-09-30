英聯盃｜美臣蒙特宴客 熱刺互射12碼劏「車」闖8強

熱刺周二在英格蘭聯賽盃16強，憑着拉美拿在末段的入球，法定時間逼和作客的車路士1:1，最終戰至互射12碼，藉着對方的美臣蒙特宴客，險勝5:4晉級八強。

熱刺領隊摩連奴賽前曾明言，由於賽程頻密，該隊將會集中火力應付周四對海法馬卡比的歐霸盃外圍賽附加賽，而他今仗亦只將王牌前鋒哈利卡尼列作後備。車路士今仗佔得大部份控球時間，並於開賽後19分鐘，由德國前鋒迪姆華拿在禁區頂右腳射地波入網，先開紀錄。這亦是迪姆華拿由RB萊比錫轉投車路士後，首次在正式賽事入球。

熱刺之後雖然亦有不少攻門機會，但均被剛由雷恩轉投車路士的門將艾度亞文迪救出。戰至83分鐘，新加盟熱刺的左閘利古朗傳中，造就拉美拿近門射入，為主隊扳平1:1。雙方在90分鐘法定時間打成平手，要以互射12碼決勝負，兩隊在頭四輪均順利射入。先射的熱刺，在第五輪由後備上陣的哈利卡尼建功，車路士的美臣蒙之後射斜，主隊最終險勝5:4晉級。

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