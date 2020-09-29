NBA｜印第安納打滾三年無作為 溜馬球星奧拉迪普有意走人

溜馬於今季季後賽東岸首圈被熱火四場橫掃出局，加盟第三季的球星奧拉迪普（Victor Oladipo）來到印第安納後，依然未有大作為。他與球會的合約明年夏天便會屆滿，據報這位溜馬後衞已打算離隊，到其他球隊闖一番。

溜馬近四季都處於東岸中游位置，能入季後賽卻未有能力爭標，可謂比上不足比下有餘。在17/18球季由雷霆來投的奧拉迪普，據報有意在2021年夏天離隊進入自由市場， 《The Athletic》消息更指出，他在今年休季期便會離隊。不過，情況仍然由溜馬控制着，奧拉迪普來季仍餘下一年價值2,100萬合約，與其讓他明夏以自由身免費走人，溜馬或者會博一博，交易奧拉迪普為球隊帶來其他球員。報道亦指出，奧拉迪普亦未完全確定會在2021年夏天離隊，據報溜馬正物色一位新教練，該位主帥或有機會說服奧拉迪普留隊。

現年28歲的奧拉迪普因大腿四頭肌受傷休戰超過一年，直至今年一月底才重返NBA賽場，惟他復出後表現未如理想，上陣19場平均每場僅得13.8分，投籃命中率亦只有39.1%。今季季後賽他為溜馬在東岸首圈上陣4場，場均交出17.8分、3.3籃板和2.5助攻。

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