英聯盃｜車路士踢半場好波臨尾腳軟 林柏特爆華拿抽筋射唔到12碼

車路士周二在英格蘭聯賽盃16強，法定時間與熱刺踢成1:1平手，互射12碼後輸4:5出局，但領隊林柏特仍然表示，滿意球隊的表現。

「我們上半場完全控制着戰局，我一直都是這樣說，但毫無疑問，如果的單看上半場的演出，就知我們陸續會有好表演。以我們目前的體能狀態，要90分鐘一直維持這種表現是很困難的，你可以看到他們在球賽末段已跑不動。熱刺比我們有多兩星期季前備戰時間。這是一個很大的挑戰，但對於己隊球員的表現，我實在沒有不高興的理由。」

林柏特又透露，今仗先開紀錄的迪姆華拿，是因為抽筋才未有參與互射12碼。他說：「迪姆原本是會有份的，但他在賽事末段有點抽筋。我們也有練習射12碼，並嘗試為此作出部署，但這真的很難說。」

至於曾一度明言因為賽程頻密，可能會於棄英聯盃的熱刺領隊摩連奴，就表示對球員的演出感到自豪，並希望球隊在周四對海法馬卡比的歐霸盃外圍賽附加賽，繼續交出好表現。「我為己隊球員感到非常自豪，包括那些未有落場的球員。我是一個非常獨特的情況，一切都在於球員們的意志。我不想再經歷這樣的一個星期，可幸英聯盃到12月才再有比賽。」摩連奴說。「這場勝利提升了我們的士氣，感覺很好。周四我們會有換上一批體力充沛的球員上陣，希望他們也能為我們帶到勝利。」

熱刺上周四在歐霸盃外圍賽，作客北馬基頓贏舒肯迪捷3:1，周日又於英超在主場1:1賽和紐卡素。休息短短48小時後，熱刺就在英聯盃主場迎戰車路士，並要戰至互射12碼才晉級。該隊周四又再要轉戰歐霸盃，與以色列球隊海法馬卡比爭入正賽圈。

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