法網｜沙蓮娜因傷退出法網 第24次奪大滿貫今年無望

法網女單6號種籽，美國球手莎蓮娜因腿部受傷，在周三法網次圈開賽前臨時決定退出今屆比賽，意味着這位39歲老將今年無法追平奪得大滿貫次數最多的紀錄。

莎蓮娜原定在周三的法網女單第二圈與保加利亞球手比朗高娃對賽，不過這位3屆法網冠軍在開賽前因為阿基里斯腱的傷勢比預期嚴重，無奈決定退出今屆賽事。莎蓮娜出席記者會時就表示，退賽的決定實在是無可奈何：「我的腳傷相當嚴重，我感到現時連走路都十分困難，假如勉強出賽的話只會加深傷勢。」

莎蓮娜早前在美網亦因傷在四強止步，早在法網開始前，她亦曾經表示自己並非處於最佳狀態，這位39歲球手透露她在日前對姬絲迪安的首圈賽事中再次觸傷患處。莎蓮娜表示仍未決定今年內會否參加其他賽事，但強調仍希望繼續職業生涯：「我會休息兩個星期再決定今年的安排，我仍喜歡打網球，而且我仍感到自己的狀態很好，我感到自己距離終極目標不遠，因此我希望繼續比賽下去。」

莎蓮娜職業生涯至今已經贏過23次大滿貫賽事，只要再贏一次就可以追平澳洲傳奇球手確特保持了近40年的最多大滿貫女單冠軍紀錄。不過隨着莎蓮娜在今年最後一項大滿貫賽事以退賽方式結束，她最快亦要等到明年初的澳網才有機會衝擊這項紀錄。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！