英超｜終極報價買辛祖正式被拒 曼聯最新想借入迪比利

曼聯今夏收購球員一直受阻，只是買入了荷蘭中場雲迪碧克，其中一直盛傳要收購的右翼位置，曼聯早前向德甲球會多蒙特，提出9,000萬鎊（約8.9億港元）的終極報價，首選收購英格蘭翼鋒查頓辛祖已正被拒。

據報多蒙特仍然企硬要購1.08億鎊，令20歲的辛祖今季勢續留蜜蜂兵團，不過這名快翼因呼吸道感染，將不會參加周三對陣拜仁慕尼黑的歐超盃賽事，幸此子對武漢肺炎病毒檢測呈陰性，並非因這個致命病毒引致生病。

而收購不果的曼聯，英國天空體育報道指出，曼聯對右翼位置的最新目標，已轉為另一名前多蒙特球員，3年前以過億鎊轉會費加盟巴塞隆拿的法國翼鋒奧士文尼迪比利，這名23歲翼鋒受傷患困擾，加盟巴塞後表現不算突出，新帥朗奴高文寧重用17歲新星安素法迪，上陣開鑼戰迪比利亦只是在球隊領先4:0的情況下，於70分鐘後備入替。

不過報道指出，曼聯只是希望能借入方式引入此子，並不希望為迪比利支付轉會費，似乎仍對查頓辛祖死心不息，只將迪比利當作備選。

對於曼聯渴望借入迪比利的傳聞，巴塞教練朗奴高文表示：「這取決於球會及球員自己，他現在是和我們一起，我依賴他的，但他需要等待上陣機會，不過他訓練得很好，狀態正在提升。」

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