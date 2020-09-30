法網｜拿度僅用1小時40分鐘 輕鬆拍走麥當奴晉身32強

12屆法網男單冠軍的西班牙球手拿度，繼續在泥地場保持優勢，這名賽事2號種籽周三面對美國球手麥當奴，只花了1小時40分鐘，就直落三盤6:1、6:0及6:3輕鬆晉級32強，下一圈對手將會是日本球手錦織圭或意大利球手Stefano Travaglia的勝方。

今場拿度只有15次非受壓失誤，當中4個更只是來是發球雙錯誤，第一接發球得分率達55%的情況下，幾乎沒有給過對手任何機會，自2005年以來，拿度在法網只曾輸過兩場賽事，今年目標是4連冠及力爭平紀錄獲得20個大滿貫的男單球手。

賽後拿度用法文表示：「我感到十分高興，下一場將會是困難的比賽，我希望能打出高水平，在巴黎比賽總是很特別，我很高興能在再次在這裡參加比賽。」

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