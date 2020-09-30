武漢肺炎｜隊際運動限聚令放寬 甲一明年二月或提早開鑼

港府日前放寬隊際運動限聚令，本港甲一籃壇復賽現曙光，籃總副會長羅善行透露總會已聯絡康文署查詢場地安排，籃球賽事有機會於明年二月重燃戰火。

籃總早前宣佈甲一不早於明年八月開季惹爭議，隨疫情緩和，政府又放寬隊際運動四人限聚指引，籃總昨開會商討比賽安排，副會長羅善行指總會已今日分別聯絡康文署和修頓查詢場地，籃球賽事有望提前至明年第一季開鑼，然而他補充籃壇重開取決於三項要素，「第一係要知道場地內可以有幾多工作人員，因為康文署場地會有其他使用者；第二係要解決運動員健康認證，究竟要唔要做檢測，如果做又咩時候去做？第三就要諮詢球隊意見，正常一、兩個月球員就操得起，但而家球場供應緊張，球隊又無得book團體場；另外仲有外援嘅問題，因為有啲喺香港有啲唔喺，我哋都要再同各隊商討聯賽重開日期。」本屆工商盃因疫情問題順延多月，羅善行表示籃總會先安排此公開賽復賽，其後再處理甲一和甲二事宜，惟乙組短期內復賽難度較大。此外，隊際運動雖不受限聚令影響，但康文署仍然暫停開放觀眾席，如規例依然，預計各項籃壇賽事將改為閉門上演。

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