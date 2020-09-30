西甲｜願為「錯誤」負責 美斯：想離隊都係為巴塞好

美斯開季前一度鬧出離隊風波，但最終因為不想與巴塞隆拿對簿公堂而決定留隊，這位阿根廷球王在事件後首次接受訪問，表示願意為「錯誤」負責，又強調自己希望離隊，出發點只是希望巴塞變得更好。

「出現那麼多的分歧之後，我希望有個了結，拋開一切。」美斯周二對《每日體育報》說。「如果我在當中犯了錯的話，我願意負責，我只是希望巴塞隆拿變得更好更強。假如有球迷對我說過或做過的事情感到煩厭，請明白我毫無疑問一直只是為了巴塞的最佳利益設想。」

巴塞隆拿上季在歐聯被拜仁慕尼黑以8:2淘汰，觸發球會大地震，美斯亦要求啟動合約中的自由離隊條款。會方以有關條款已經過期為理由拒絕要求，美斯方面則指球季受武漢肺炎疫情阻礙，條款亦應該獲得延期。西甲賽會其後介入支持巴塞的論點，令尚有一年合約在身的美斯，必須付出高達七億歐元的「贖身費」才可離隊，這位33歲球星隨後回心轉意，表示不希望跟多年來一直培育他的球會鬧上法庭。

不過，雖然美斯已表明會全力為巴塞爭勝，但他早前亦公開批評會方迫走蘇亞雷斯的做法，假如巴塞管理層未有重大變革，預料他將大有機會在明年約滿後離隊。

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