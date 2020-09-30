MLB季後賽｜洋基王牌狂飆13次三振 大勝印地安人晉級在望

周二美國職棒大聯盟（MLB）展開季後賽爭逐，風頭躉紐約洋基於美聯外卡戰鬥克里夫蘭印地安人。雙方首戰都派出強投，結果洋基的王牌加歷高爾（Gerrit Cole）更勝一籌，先發7局狂飆13次三振兼無保送，助球隊以12:3大勝對手，再贏一場即可晉級。

受疫情影響除了常規賽被迫縮水外，季後賽賽制亦有所改變，16支球隊打入季後賽爭逐冠軍為歷年最多。因應增加了一輪外卡賽，至月尾的世界大賽前幾乎沒有休戰日，所以被視為歷年最艱辛的季後賽。

以美聯第5種籽晉級的洋基一局上已經發動攻勢，早前受傷患困擾的「法官」艾朗德治（Aaron Judge）甫開賽已打出兩分砲助洋基領先。洋基之後再有基比托里斯（Gleyber Torres）、加拿（Brett Gardner）、史坦頓（Giancarlo Stanton）打出全壘打，領球隊完成七局已經大幅領先對手。

今仗洋基的先發投手加歷高爾以105球投完七局，僅被打6支安打失2分，但交出13次三振及無保送的一流表現，完全壓倒對手的強投比柏（Shane Bieber）拿下勝投。最終洋基以12:3大勝，於三場兩勝的系列賽先贏一場，雙方將於香港時間周四早上再交手。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！