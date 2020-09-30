英超總結：李城拖肥起革命　富咸「降硬」

利物浦擊敗阿仙奴後，與同為默郡死敵的「拖肥糖」愛華頓及李斯特城都在英超開鑼後三戰全勝。後兩者不屬Big 6球隊，當中近年一直扮演「第七勢力」的李城，去季躋身前四功虧一簣，今季繼續不服輸謀求再度顛覆傳統。

Big 6統治英超的局面近年屢受挑戰，李城周日作客爆冷以5:2大勝曼城後，暫藉較佳得失球差壓倒同分的默郡雙雄利物浦與愛華頓居榜首。這支由羅渣士領軍的球隊，上季在最後關頭被曼聯及車路士踢出前四，失去歐聯參賽資格，今夏雖有左閘芝維爾離隊，仍保持基本的陣容實力，結果再於今季開閘後脫穎而出。至於愛華頓在安察洛堤領軍後，引入占士洛迪古斯及阿倫盧利奧等具份量的中場，加上射手卡維特利雲與李察利臣都「有貨交」，今季的黑馬姿態絕不下於李城。

紅軍領隊高普賽後被問到這兩隊奇兵時也表示：「安察洛堤這次做了非常出色的收購，我不意外；李城還是李城，他們踢出好的足球，但誰在乎？我意思是這一刻就算誰在榜首，那只是球季剛開始而已。」

同日較早的一場比賽，富咸在主場大敗給阿士東維拉0:3，與錫菲聯在今季一樣成為「三零部隊」，並且因得失球差較遜色而敬陪末席。利物浦名宿加歷查為天空體育評述時，便將該隊列作降班大熱：「他們表現真的太差了，我們一班評述員甚至覺得他們防守時很可笑，富咸會降回英冠，我從未如此肯定過這樣的看法，而利物浦就會『冧莊』今季英超錦標。」文：盧卡東尼