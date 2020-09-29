英超｜富咸3場全敗兼包尾 高層：想買嘅中堅唔喺中咗武肺就畀人截糊

今季英超三支升班馬，成績最差是富咸。球隊3場聯賽全敗得0分排榜末，兼且已經失掉10球。球會足球總監東尼卡漢（Tony Khan）就透露，不是不想增援，但今夏先後想收購的四名中堅，不是中了武漢肺炎就是被別的球會捷足先登，才令富咸遲遲沒有新中堅鎮守中路。

東尼卡漢在富咸周一英超主場0:3敗給阿士東維拉後，在Twitter向球迷道歉。他寫道：「就球隊今場的表現，我向富咸球迷道歉。我們在升班附加賽結束後，就希望簽新中堅。可惜其中兩個目標都中了武肺，另一名可免轉會費加盟的球員，就被別的球會捷足先登。至於最後一人，因別的問題不會來了。我答應大家，將有新援加盟，而現有球員會更努力比賽。」東尼卡漢在文中，始終沒有透露四名球員的名字。

富咸領隊柏加也坦言，球隊防守不濟。他說：「我們防守實不夠好，球會每一人都知道此點......在英超，你不能期望不斷失球還可勝出比賽。」消息就指，效力意甲薩斯索羅的巴西中堅馬隆山度士本來會加盟富咸，但因無法通過體檢，結果交易告吹。如果富咸在轉會窗關閉前還無法簽下新中堅，便只能續依靠32歲的美國國腳添列姆和沒太多英超經驗的牙買加國腳米高赫達，前途實令人擔心。

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