英超｜艾簡達拿確診武肺無緣鬥阿仙奴 料10月中可復出撼愛華頓

利物浦新兵堤亞高艾簡達拿確診感染武漢肺炎，目前正接受自我隔離，預料將會再缺席兩場比賽，但應可在10月17日作客對愛華頓的英超默郡打吡戰復出。

利物浦發聲明指，剛由拜仁慕尼黑來投的堤亞高艾簡達拿，雖然出現輕微病徵，但整體健康狀況良好，並有繼續好轉跡象。「堤亞高艾簡達拿被驗出對武漢肺炎病毒呈陽性反應，目前正按照規例自我隔離。我們會一直、並會繼續遵守所有與武漢肺炎相關的防疫守則，堤亞高艾簡達拿在限定期間之內，一直會被自我隔離。」聲明說。

堤亞高艾簡達拿於九月中加盟利物浦後，隨即以後備姿態在勝車路士2:0的英超大戰中上陣半場，但之後卻錯過了作客勝林肯城7:2的英聯盃賽事，以及周一主場勝阿仙奴3:1的英超比賽。這名29歲西班牙中場預料將會再缺席國際賽期前的兩場比賽，包括周四在英聯盃16強再戰阿仙奴，以及周日作客對阿士東維拉的英超賽事。如無意外，艾簡達拿將可趕及在10月17日的默西塞德郡打吡戰復出鬥愛華頓。

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