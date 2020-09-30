英超｜經理人不滿雲迪碧克被投閒置散 「曼聯對白禮頓應該輸1:7」

雲迪碧克自從由阿積士轉投曼聯後，在英超只得兩次後備上陣的機會，這位荷蘭中場的經理人施禾特表示，對有關情況非常不滿。他更指曼聯日前作客白禮頓之役，其實應該要以1:7落敗。

「要當一名後備球員，我完全不喜歡這種情況，在最後四分鐘被換入場，我自己就真的接受不到。」施禾特接受荷蘭傳媒Voetbalprimeur訪問時說。曼聯今季以4,000萬鎊（約4億港元）將雲迪碧克由阿積士帶到奧脫福，球迷都期望他能與保羅普巴與波基斯費南迪斯，組成中場鐵三角，但領隊蘇斯克查卻偏向信任尼曼查馬迪。不過，雖然雲迪碧克至今在英超合共只有大約30分鐘上陣時間，但他在後備出場的兩仗均有貢獻。他在曼聯負水晶宮1:3之役出場23分鐘，為紅魔取得一個入球，而在作客對白禮頓一戰，他更在最後四分鐘上陣，成功為曼聯博得一個12碼，令紅魔險勝3:2。施禾特就指，曼聯當日應該大敗一場才合理。「白禮頓射有五次中柱或中楣，正常來說他們應讓要輸1:7。白禮頓是一支很好的球隊，但這情況不應發生在曼聯身上。

除了兩次在英超後備上陣外，雲迪碧克在勝3:0盧頓的英聯盃，曾經獲派正選上陣，但踢了78分鐘便被調離場。

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