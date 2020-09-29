NBA總決賽｜占士離熱火令稱雄霸夢碎 萊利：我們本來可以贏5至6個總冠軍

NBA總決賽將由湖人對熱火，當中最感慨的人可能是熱火總裁萊利（Pat Riley），因為他在2010年找來勒邦占士（LeBron James）、保殊（Chris Bosh）跟隊中的韋迪（Dwyane Wade）組成三巨頭，本以為可稱霸NBA長達10年之久。怎知占士在14年總決賽輸波後選擇重返騎士，令他好夢成空，最終只贏得12年和13年總冠軍。之後萊利改變組軍方針，由實而不華的球星配新秀，結果球隊終於自14年後再殺入總決賽，怎知就遇上已改投湖人的LBJ。仇人見面，萊利坦言對占士當年選擇離開，仍耿耿於懷。

占士加盟熱火前從未贏得總冠軍，他來到熱火後，經萊利和教練史普利斯查（Erik Spoelstra）悉心教導，離開時已擁有兩隻冠軍指環。不過萊利對占士14年選擇離開，依然感到憤怒。他說：「（占士離開）我絕對是暴跳如雷，而且在好友面前也不掩飾。我的大計最終失敗了，那支熱火其實10內可贏5至6個總冠軍。」

自此之後，萊利專心在選秀中尋寶，例如前鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）是以第14位在17年被萊利選中，而季後賽「英雄」希路（Tyler Herro），則在去年以第13位被選中。加上他獨排眾議，以頂薪簽下好勝心強但常跟隊友不和的占美畢拿（Jimmy Butler），再配以伊古達拉（Andre Iguodala）等老將，熱火終重返總決賽。

當然LBJ對事件就有不同看法，他說：「我14年決定離開時，有人跟我說，當然我不會開名是誰，這是我職業生涯最錯的決定。這對我做成傷害......從此也成為我的推動力。」至於有人是誰，相信大家都能猜得到。

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