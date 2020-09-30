NBA總決賽｜占士同舊東家爭冠「冇咩特別」 AD認今屆史上最難冠軍戰

NBA總決賽第一回合將在香港時間明早9時開打，兩軍在大戰前夕出席賽前記者會，當中湖人球星勒邦占士 （LeBron James）將在總決賽舞台重遇自己的舊東家熱火，但「大帝」就表示對手是誰，其實對他來說都不是太特別。而首次打入總決賽的安東尼戴維斯（Anthony Davis），就形容今年是史上最艱難的一場冠軍戰。

職業生涯第10次打入總決賽的占士，將追逐個人第四個總冠軍獎盃。年近36歲的他，今年或是他最有機會再次爭冠的一年，湊巧地對手就是自己效力過四年的熱火。外界認為他或會感觸良多，但他形容這沒甚麼太特別：「爭奪總冠軍時，無論你的對手是誰，其實也沒有甚麼特別的意義。要來到總決賽，來到今天這位置已是很不容易，若你最後能在總決賽獲得勝利，那你的對手是誰也沒有關係。」占士對上一次奪冠是2016年的事，他帶領落後場數1:3的騎士，在「搶七」戰反勝當年常規賽獲73勝9負戰績的勇士王朝奪冠，成為NBA經典。

至於27歲的AD生涯首七季均在塘鵝度過，今季是他出道以來最接近總冠軍的一次。對於占士將在總決賽重遇舊東家，他表示：「在總決賽再鬥熱火，若他能夠勝出，我想這對他來說比任何一個人都更有意義，我猜這次冠軍戰會是僅次騎士那年吧，希望我能幫助他拿下（總冠軍）。」AD更形容今年是NBA史上最艱難的一場冠軍戰，並不是因為對手是熱火，而是大家要在疫情的陰霾下爭冠：「這會很艱難，因為現時這個景況，人們說這是史上最艱難的冠軍戰，由心理角度來說。」占士亦表示同意，在「泡泡賽場」內生活不容易：「由計劃（復季）到執行，這大概是我打NBA至今，遇過最大的挑戰。但我來這裏只有一個原因，就是要爭奪總冠軍。」

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