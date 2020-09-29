武漢肺炎│隊際運動周五起獲豁免四人限聚令 滿貫朱耀明教練盼盡快復操

武漢肺炎疫情漸趨緩和，港府周二宣佈隊際運動周五（10月2日）起獲豁免四人限聚令，滿貫主帥朱耀明指球隊會盡快安排復操。不過他指甲一復賽遙遙無期，故球隊練習密度會稍為調低，讓球員循序拾回狀態。

雖然政府拒絕放寬四人限聚令，但為了讓市民大眾有更多機會運動，故就規管各項表列處所的法例第599F章作出修訂，容許市民在體育處所進行隊際運動時，人數上限按該隊際運動項目可多於四人，每個場地/球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，如五人籃球場上不可多於10名球員等。在運動以外，則仍要維持每個小組不多於四人、每個小組最少1.5米距離規定。市民在運動、飲食期間不需戴口罩，相關法例本周五（10月2日）生效。

滿貫主帥朱耀明表示，早前康文署重開轄下體育館，惟限制以四人一組進行練習，因此他只能租場跟教練團隊準備訓練課程。不過，籃球等隊際運動在新例下「解禁」，朱sir坦承會著手準備復操，但籃總早前一刀切取消今季聯賽，甲一銀牌及聯賽有機會明年八月才開打，及後又發聲明指疫情穩定的話，或會在限聚令撤銷和體育場地重開的前題下於短期內開辦賽事，故球隊練習密度有待商榷：「𠵱家條例放寬咗，會研究球隊點練波，但練習密度好睇賽程。如果同比賽接近，咁個密度當然高啲，但𠵱家連比賽幾時有都未知，就可能都係一星期最多練兩次，慢慢調整。」同時執教九龍區傳統男籃勁旅英華書院的朱sir，眼見學校在周二恢復面授課程，他盼望校隊亦可復操，「有啲朋友嘅學校都話10月中開始練波，希望我哋啲學校都會。」

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