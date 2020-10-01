歐聯｜分組賽抽籤今晚11時上演 紅軍40%機會硬撼西甲雙雄

新一季歐聯分組賽的抽籤儀式，將會在周四香港時間晚上11時，於瑞士日內瓦舉行，衞冕的拜仁慕尼黑將聯同歐霸冠軍西維爾，以及歐洲6個聯賽冠軍球隊，包括英超冠軍利物浦、西甲冠軍皇家馬德里、意甲冠軍祖雲達斯、法甲冠軍巴黎聖日耳門、俄超冠軍辛尼特及葡超冠軍波圖，齊齊被編入第1檔次，成為種籽球隊。（歐洲足協官網uefa.com 周四11:00pm直播抽籤）

其中英超冠軍利物浦，或有機會陷入死亡之組，事關其餘24支非種籽球隊，將按照歐洲足協的球會系數積分，順序被列入3個不同級別的檔次，其中第二級別中存在不少勁旅，包括西甲雙雄巴塞隆拿和馬德里體育會，3支英超球隊曼城、曼聯及車路士，以及荷甲冠軍阿積士、德甲「二哥」多蒙特和烏克蘭冠軍薩克達。

由於相同聯賽的球隊，在分組賽將不會碰頭，故19年歐聯冠軍利物浦，肯定不會遇上3支英超球隊，故紅軍將會高達40%要硬撼美斯壓陣的巴塞隆拿，或上季在歐聯16強淘汰他們的馬德里體育會，烏拉圭射手蘇亞雷斯更有機會重返晏菲路倒戈相向。

同場歐洲足協將會進行年度頒獎禮，頒發UEFA年度最佳男女足球員等獎項。

周四2020/21球季歐聯分組賽抽籤球隊檔次分佈

第1檔次

拜仁慕尼黑（德國/上屆歐聯冠軍）

西維爾（西班牙/上屆歐霸盃冠軍）

皇家馬德里（西班牙）

利物浦（英格蘭）

祖雲達斯（意大利）

巴黎聖日耳門（法國）

辛尼特（俄羅斯）

波圖（葡萄牙）

第2檔次

巴塞隆拿（西班牙）

馬德里體育會（西班牙）

曼城（英格蘭）

曼聯（英格蘭）

薩克達（烏克蘭）

多蒙特﻿（德國）

車路士（英格蘭）

阿積士（荷蘭）

第3檔次

基輔戴拿模（烏克蘭）

薩爾斯堡（奧地利）

RB萊比錫（德國）

國際米蘭（意大利）

奧林比亞高斯（希臘）

拉素（意大利）

卡斯洛達（俄羅斯）

阿特蘭大（意大利）

第4檔次

莫斯科火車頭（俄羅斯）

馬賽（法國）

布魯日（比利時）

慕遜加柏（德國）

巴沙克舒希（土耳其）

米迪蘭特（丹麥）

雷恩（法國）

費倫斯華路士（匈牙利）

分組賽抽籤時間規則

-香港時間周四晚上11:00am，於瑞士日內瓦開始進行抽籤。

-由1至4檔次球隊中各抽一支隊，組成A至H共8個小組。

-來自同一聯賽的球隊，在分組賽不會同組。

同場上演歐洲足協頒獎禮，頒發UEFA年度最佳男女足球員等獎項。

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