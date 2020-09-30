禮拜二英聯盃16強賽事，賽前揚言會為咗禮拜四歐霸盃，放棄英聯盃嘅熱刺領隊摩連奴，果然又出「語言偽術」，陣容並冇太多年輕球員，以一隊嘅副選球員出戰，正選只得隊長洛里斯一名常規主力，但下半場都有派番哈利卡尼出嚟搏殺，最終靠拉美拿比賽末段嘅入波，主場1:1逼和車路士，互射12碼仲要贏埋！而比賽期間，摩連奴唔只同昔日「徒弟」車路士領隊林柏特嗌交，後衞艾歷迪亞踢踢吓竟然突然離場人有三急去廁所，摩連奴嬲嬲豬衝入更衣室搵人！

摩佬入廁所催促迪亞

相對熱刺收起主力，車仔今場就有兩名新兵左閘芝維爾同新加盟嘅門將艾度亞文迪，配合唔少主將上陣，結果開賽19分鐘，就由前鋒迪姆華拿射破洛里斯十指關，今季正式開齋兼替車仔半場領先一球。不過藍戰士只得半場好波，熱刺下半場換入哈利卡尼、盧卡斯莫拉等加強攻力，點知踢到77分鐘，後衞艾歷迪亞突然衝咗入更衣室，領隊摩連奴急急腳入埋去「督師」，希望佢快啲搞掂番出嚟。熱刺去到83分鐘，由新兵利古朗交出助攻畀拉美拿射入，結果兩隊法定時間踢成1:1，互射12碼去到第五輪，林伯「契仔」美臣蒙特主射中柱彈出，最終熱刺互射12碼贏5:4晉級8強。

爆粗點醒徒弟林柏特

摩佬賽後解釋話迪亞人有三急：「佢忍唔住喎一定要去，當你完全脫水嘅時候係好常見嘅事，我只係入去畀佢一啲壓力，等佢快啲返嚟。」主角迪亞仲將MVP嘅獎項同馬桶影相擺上網：「摩連奴好似唔太高興，但人有三急我都冇辦法，聽講車仔喺我離開嗰陣有次機會，好彩佢哋射唔入咋！」

比賽另一個焦點，就係摩佬爆粗鬧林伯：「F*****g hell，法蘭克（林柏特），落後0:3嗰陣，你又唔企喺度？」賽後摩佬就解釋：「佢做球員嗰陣為我付出所有，我永遠都唔會忘記，我只係講出一名老領隊對後生主帥嘅睇法，當球隊落後緊先應該走出嚟，但之前車仔輸緊三粒嗰陣佢冇，我覺得就算領先緊，都要保持冷靜。」而今仗輸咗畀師傅嘅林伯就話，摩佬只係一時火遮眼，兩人關係仲好好喎。