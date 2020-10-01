甲一停擺｜籃總確認明年三月復賽 甲一或移師荃灣體育館

武漢肺炎疫情緩和，本要停擺兩年的甲一籃壇迎來轉機，籃總今日（周四）宣佈計劃明年三月復辦銀牌賽和甲一，由於場地供應緊張，部分比賽有機會從修頓移師荃灣體育館舉行。

港府日前放寬隊際運動限聚令，街場明日重開，籃總副會長羅善行昨日透露總會已聯絡康文署查詢場地供應和防疫安排，研究盡快復賽。籃總今日發聲明，宣佈「立刻重啟所有籃球活動」，港隊將於後日（周六）開操，備戰11月底舉行的亞洲盃外圍賽，因疫情中斷的工商盃亦即將恢復，此項公開賽自去年年底開鑼，至今尚有超過100場比賽未戰。至於球迷最為關注的銀牌賽和聯賽預計會於明年三月開賽，籃總指疫情下，首要符合康文署和遊協的使用條款，其次亦要給予各隊足夠時間訓練，而且今年場地需求緊張，甲一雖主要於修頓室內場舉行，不過籃總同時會租用荃灣體育館作次選。

籃總聲明補充感謝所有熱愛籃球運動的人士關心業界，並「誠懇接受任何有益及有建設性的意見」，用語有別上月初回應甲一停擺的聲明中所指「本會絕對開明地、接受業界意見，祗要是對持份者們有益及有建設性的提議，必定研究採納 ; 請勿作謾罵、詆毀、抹黑、攻擊，等行為」。

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