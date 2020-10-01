歐聯附｜米迪蘭特下半場入四粒反勝 孖卡斯洛達首晉歐聯分組賽

丹麥的米迪蘭特、俄羅斯的卡斯洛達以及奧地利的薩爾斯堡，周三均在歐聯附加賽擊敗對手，取得歐聯分組賽最後三個參賽席位，其中，米迪蘭特和卡斯洛達都是首度亮相，薩爾斯堡則是在美國教練馬舒麾下，連續第二年躋身歐聯分組賽。

主場迎戰布拉格斯拉維亞的米迪蘭特，開賽3分鐘便先失一球，但該隊於下半場取得四個入球，終以4:1反勝而出線歐聯分組賽。卡斯洛達同日作客以2:1擊敗PAOK，兩回合計以4:2淘汰PAOK，薩爾斯堡則以3:1擊敗特拉維夫馬卡比，兩回合計以5:2淘汰對手過關。

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