NBA總決賽｜贏完第1場已經坐定粒六？湖人奪冠賠率得返1.04倍

今屆NBA總決賽在香港時間周四已經上演首場賽事，湖人靠着安東尼戴維斯的出色發揮，成功以116:98輕鬆擊敗熱火。雖然賽前外國博彩公司已經視湖人為奪冠大熱，不過在首場賽事結束後，湖人的奪標賠率更熱至1.04倍，簡直已經視湖人手執半個NBA總冠軍。

雖然湖人與熱火相隔多年再次踏上總決賽舞台，不過前者在勒邦占士（LeBron James）以及AD坐鎮的情況下，首場賽事二人也交出表現，成功旗開得勝。雖然總決賽只是剛剛開始，不過賽前已經是奪冠大熱的湖人，在贏得首場總決賽後奪冠呼聲就更高。根據外國博彩公司開出最新的冠軍賠率，似乎已經認定湖人可以成功奪得總冠軍，據Sportsbet盤路，湖人奪冠賠率已低至1.04倍，至於對手熱火為11倍，另外總決賽最有價值球員（FMVP）賠率當中，占士同樣是大熱，只得1.62倍。

另外據天空博彩公司盤路，湖人奪冠賠率由原本的1.25倍，變成現時的1.07倍；至於Bet365博彩公司同樣看好湖人問鼎總冠軍，其奪冠賠率只得1.06倍。就連澳彩也為湖人奪冠開出1.08倍的賠率，熱火則有5.8倍。香港時間周六上演的第二場賽事，熱火需要盡全力收復失地。

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