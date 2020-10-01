NBA總決賽｜新秀希路正負值-35 平拜恩2008年最差紀錄

後備上陣的熱火新秀希路（Tyler Herro），周三在球隊以98:116受挫湖人的NBA總決賽第一戰正負值僅為-35，平了已故湖人名宿拜恩（Kobe Bryant）於2008年的總決賽正負值最差紀錄。

20歲的希路是第個參與NBA總決賽的00後球員，他在生涯首場總決賽中上陣30分鐘，取得14分、4籃板和3助攻。他比賽中18投6中、包括三分投2中，另外有2失誤，在球場上的正負值僅-35，表示有他在陣之下，熱火的得分比湖人少35分，數字與2008年NBA總決賽第六戰、塞爾特人大勝湖人成功奪冠一仗的拜恩相同。

根據Basketball-Reference，自1997年他們可以計算正負值的第一個NBA總決賽以來，只有希路和拜恩曾在總決賽的正負值達到-35，而希路今戰在球場上的正負值最多更曾達到-39。

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