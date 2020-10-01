NBA總決賽｜積傑錫艾迪巴約傷出 熱火G1輸波折將

熱火周三以98:116不敵湖人的NBA總決賽第一戰，有積傑錫（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）先後傷出，令球隊爭奪總冠軍蒙上陰影。

今場只打了15分鐘及攻入6分的積傑錫，是於第二節左足受傷離場，熱火其後宣佈他不會重返戰陣，據Yahoo Sports的Chris Haynes報道，積傑錫是左腳足底筋膜撕裂，需要再作評估。ESPN的Adrian Wojnarowski指，熱火未有排除積傑錫在今個系列賽再上陣。對於積傑錫，熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）說︰「我現在不知道，我知道他跟任何人一樣堅強，而這是總決賽，但我現在還未知道他足部的最新情況。」

艾迪巴約則是於第三節左肩受傷，在該節還餘下約6分鐘時由物理治療師陪同下返回更衣室。熱火表示，艾迪巴約照X-光後顯示沒有大礙。他今場上陣21分鐘獲8分及4籃板進賬。二人如果在之後的比賽缺陣，對已經落後一場的熱火都會是打擊。

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