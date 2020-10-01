英聯盃｜史達寧起孖 托利斯開齋 衛冕曼城3:0淘汰般尼

衞冕的曼城周三憑史達寧梅開二度及費蘭托利斯射入今年8月加盟以來的第一球，在英格蘭聯賽盃16強作客以3:0大勝般尼，順利打入8強。紐卡素作客英乙的紐波特郡，於法定時間內只能以1:1逼和對手，要靠互射12碼才淘汰紐波特郡過關。

上仗在英超以2:5慘敗予李斯特城的曼城，今場面對般尼佔盡優勢，兩度射門被撲出的英格蘭前鋒史達寧，35分鐘終於打開紀錄，接應班捷文文迪傳送後於禁區內射入，曼城領先1:0。43分鐘，史達寧再次射門被撲出，今年8月由華倫西亞加盟的費蘭托利斯其後射中柱，完半場曼城以1:0領先般尼。

換邊後，托利斯於49分鐘交出助攻，史達寧近門建功，曼城領先2:0。戰至65分鐘，史達寧投桃報李，在接應馬列斯直傳後傳交托利斯，後者推入禁區冷靜射入，協助曼城以3:0淘汰般尼。

至於紐卡素作客英乙的紐波特郡，開賽5分鐘便意外地先失守而落後0:1，直到87分鐘才由舒維爾射入靚波扳平。兩隊在90分鐘比賽踢成1:1，要以互射12碼決勝負。紐卡素第二個主射的祖連頓雖然所射一球被撲出，但紐波特郡球員其後兩度晏客，紐卡素最終憑互射12碼贏5:4而淘汰紐波特郡，取得8強一席位。

英聯盃8強抽籤會在周四利物浦對阿仙奴的16強賽之後才進行。

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