西甲｜朗奴高文鍾情「荷蘭友」 達斯不日入「塞」

效力阿積士的19歲後衞達斯周二已經飛抵西班牙，將會在體測完成後加盟巴塞隆拿，據當地傳媒報道指，巴塞已經落實以2,000萬歐元收購這位美國國腳。

達斯周二晚飛抵加泰隆尼亞，獲在場大批記者和巴塞球迷迎接。據西班牙傳媒透露，達斯將於周三在當地的醫院進行體檢，不過由於巴塞在周四晚將會在西甲迎戰切爾達，為免轉會消息蓋過這場比賽的風頭，球會很大機會在周四賽後或者周五才正式宣佈達斯加盟的消息。

2000年出生的達斯是一位美國和荷蘭混血兒，上季才獲阿積士提升到一隊，這位右後衞上季一共上陣35次及射入2球，去年9月更首次入選美國大國腳。據《馬卡報》透露，達斯今次的轉會費為2,000萬歐元，預料他將會取代已經轉投英超狼隊的尼爾遜施美度，成為巴塞的副選右閘。

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