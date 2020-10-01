英聯盃｜D軒兩場正選紅魔冇失波 高爾：迪基亞感受好大威脅

曼聯周三在英聯盃再鬥上周英超對手白禮頓，結果這次比聯賽贏得輕鬆，以3:0大勝過關，而今場代替迪基亞把關力保大門不失的甸恩軒達臣，賽後再獲領隊蘇斯克查大讚，連蘇B前隊友高爾也認為，這位在英聯盃連續兩場正選都保清白身的23歲門將，將使迪基亞感受嚴重威脅。

曼聯5天前在聯賽驚濤駭浪下，才靠波基斯費南迪斯（B費）鳴哨後再補吹的12碼，3:2險勝白禮頓，而該仗把關的是這兩季備受批評的迪基亞。不過，周三英聯盃換上甸恩軒達臣把關，這位英格蘭新一代門將繼上場對盧頓保持不失後，今戰再以清白身領紅魔大勝，並且在比賽中有多次精采撲救，包括球隊下半場仍領先1:0時，曾擋出李安度杜沙特的近門施射，使紅魔不至於被對手追和。

蘇斯克查賽後直言這個撲救很關鍵：「這是比賽當中重要的一刻，而且繼上場對盧頓後，他再次保持高度集中力。雖然他整場比賽不算有太多東西要做，但我依然滿意他的表現，而保持清白之身是一位門將應做的事。」

至於獲邀在天空體育電視任客席評述的高爾，也對這位從錫菲聯租借期滿回歸紅魔的門將讚不絕口：「為曼聯鎮守大門從來不是容易的事，他今晚作了兩個很好的撲救，他的表現吸引到我......」談到軒達臣可否取代迪基亞在重要賽事把守最後一關，這位前射手續謂：「我認為迪基亞在過去幾年為曼聯所做的一切都功不可沒，但如果他的表現像上季一樣失準，軒達臣就可以獲得機會，因為對方已經證明自己是出色的門將，迪基亞就要為保住首席門將之位而奮鬥。」

另外，老將桑馬達今仗先獻1球助攻給麥湯米尼打破缺口，及後又自己冷靜射入一球，即使近季已淪為後備，但上陣「有貨交」後獲蘇B致敬：「他在場上的鎮定和經驗對一支年輕球隊十分重要。我認為他在比賽中無時無刻都創造出進攻上的最高質量，他是隊內非常有價值的球員，也是最專業的人，有時要告訴他不能上陣不容易。他是每個人的榜樣，懂得如何保持自己的操守以及在有機會時就知道要如何表現。」

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