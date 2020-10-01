港籃有望明年2月重開

【本報訊】港府日前放寬隊際運動限聚令，街場亦將於本周五重開，本港甲一籃壇復賽現曙光，籃總副會長羅善行透露總會已聯絡康文署查詢場地安排，籃球賽事有機會於明年2月重燃戰火。

籃總早前宣佈甲一不早於明年8月開季惹爭議，隨疫情緩和，政府放寬隊際運動四人限聚後，籃總即開會商討比賽安排，副會長羅善行指總會昨分別聯絡康文署和修頓查詢場地，籃球賽事有望提前至明年第一季開鑼，然而他補充籃壇重開取決於三項要素，「第一是要知道場地內可以有多少工作人員，因為康文署場地會有其他使用者；第二要解決運動員健康認證，究竟是否要做檢測，如果做又甚麼時候做？第三就要諮詢球隊意見，正常1、2個月球員就操起狀態，但現在球場供應緊張，球隊又不能預訂團體場；另外尚有外援的問題，因為有些外援在香港有些不在，我們要再與各隊商討聯賽重開日期。」本屆工商盃因疫情問題順延多月，羅善行表示籃總會先安排此公開賽復賽，其後再處理甲一和甲二事宜，惟乙組短期內復賽難度較大。

隊際運動不受限聚令影響，街場同樣解禁，港將梁兆華認為訓練內容勢更豐富，「放寬限制就可能會與朋友或香港隊隊友預訂場地，打5對5比賽，雖然自己有保持個人訓練，但一直沒實戰機會，想找回比賽感覺。」