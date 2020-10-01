港超聯｜由被看淡到主導形勢 黃洋：傑志沒放棄過爭冠

復賽首仗不敵東方後，傑志似乎已不是聯賽冠軍熱門球隊。不過，今日擊敗富力後，傑志取得主導權，餘下兩仗對手為南區及愉園，全勝即肯定奪冠，隊長黃洋表示，球隊由復賽至今，從沒有失去過爭冠的念頭。

周日捧走菁英盃後，傑志今日再出戰爭冠關鍵戰，最終以3:2擊敗富力，賽後傑志隊長黃洋表示：「今仗我們當決賽去踢，也有需要學習的地方，如多踢一人、領先兩球的情況應該如何去踢。」他讚揚對手富力發揮出色，「富力少踢一人時踢得好好，予我們很多壓力。」

傑志過去三奪港超聯冠軍，上季僅得第四，黃洋指：「我們每年都朝冠軍為目標，上季成續不好，希望今季可重奪冠軍，沒有一刻放棄過。」他又表示，球隊被追平後沒有失去信心，能短時間內再次領先，證明鬥志仍在。

富力繼周一足總盃決賽落敗後，今日再於關鍵大戰落敗，主教練楊正光就讚揚球員的努力，他說：「半場鼓勵過球員，大家盡力踢到最後，作調動後球員很積極，少踢一人亦不算劣勢。最終仍輸一球，但想讚揚球員落力演出。」楊正光表示，球隊未來兩仗仍會全力爭勝，就算不能奪冠，也希望以第二完成球季。

然而，楊正光亦認為球證判決不利富力，他說：「這段時間很艱巨，賽程、額外因素、球證判決都令我們很困難。球證問題也不只是今場了，沒辦法，是賽事一部份。我們在賽事中有不滿的地方，比賽完結後也只能接受。老問題了，為香港足球，希望大家都進步。」傑志主教練朱志光被問到今仗球證執法水準時就指：「這問題問勝出的球隊，通常都說沒有問題的。不過，我相信球證都是公正的。」

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