德甲｜欽點下任主帥「仁」選 路明尼加：沙比阿朗素識同新世代球員溝通

拜仁慕尼黑行政總裁路明尼加坦言，去年初踏執教之路的球會前中場沙比阿朗素，有潛質日後成為這支德甲班霸的主帥。

沙比阿朗素前年完成UEFA的精英教練課程，然後獲另一間前球會皇家馬德里聘請做U14教練，到去年6月接手母會皇家蘇斯達B隊至今，為日後正式成為一間球會的一隊主帥鋪路。

路明尼加表示自己一直與效力過球會3年時間的阿朗素保持聯絡，並且預期對方重返拜仁時，便會成為他們的教練：「他會成為拜仁未來感興趣的教練人選，我可以想像到這個情景。我們今天仍是朋友，他擁有教練需要具備的同理心，尤其和今世代球員相處，你要與球員們有共同的思路。」

不過，拜仁現於費歷克領軍下所向披靡，這位德國名宿認為沙比阿朗素離接手拜仁的時間仍很長：「我希望費歷克能留在拜仁執教一段很長的時間，這是我第一次如此信任一位教練。未來3到5年，會是拜仁一段卓越非凡的時期。」

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