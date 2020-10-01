NBA總決賽｜奧巴馬現身虛擬觀眾席 球員呼籲總統選舉記得投票

前美國總統奧巴馬、湖人兩位名將渣巴和奧尼爾等 ，在周三（香港時間周四）的NBA季後賽總決賽首場都現身虛擬觀眾席上，為自己擁護的球隊打氣。另外，湖人熱火球員賽前熱身時都穿上印有「投票」字樣的運動服，呼籲球迷在11月美國總統選舉時投票。

總決賽的虛擬觀眾席，可說是眾星雲集。除了有奧巴馬、渣巴和奧尼爾等人外，阿倫（Ray Allen）、皮雅斯（Paul Pierce）、奴域斯基（Dirk Nowitzki）和韋迪（Dwyane Wade）等球星，都是座上客。奧巴馬是前總統，自然被安排坐在觀眾席第一排。奧巴馬也在Twitter發文，希望球迷觀看決賽的同時，要感激將在11月總統選舉時在票站工作的工作人員。

另外，湖人和熱火兩隊球員在總決賽賽前熱身時，都穿上印有「投票」字樣的衣服，呼籲球迷在當地時間11月3日的美國總統選舉時，踴躍投票。

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