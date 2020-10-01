NBA總決賽｜終結9年Game 1不勝頹勢 LBJ 三分命中升史上第二

NBA季後賽總決賽第一場，湖人以116:98大勝熱火，總場數領先，而主將勒邦占士（LeBron James）克服總決賽的「Game 1恐懼症」，取得自2011年來的首勝，而且他全場表現亮眼，17射9中得25分，還有13籃板和9次助攻，交出「準三雙」成績。

勒邦占士此前9次打總決賽第一場，只得1勝8負，唯一勝仗要追溯到11年仍代表今場對手熱火時，大戰小馬所取得，但最終球隊以2:4的總場數落敗。時隔9年，占士終再於Game 1獲勝，而且今仗表現非常優秀，投入兩記三分球，歷來在NBA總決賽累積投入87球，超越86球的勇士後衞K湯遜（Klay Thompson）升上次席，與榜首史提芬居里（Stephen Curry）仍有34球距離。

除了三分球外，占士在總決賽累積搶籃板數字亦超越了湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），今天搶得13個籃板，令他的總數增至503個，登上第4，超越渣巴的502個。另外，他全場打了36分鐘獲得25分，僅次今場拿下34分的隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

賽後被問到終於在總決賽第一場帶隊勝出，占士竟提起9年前帶領熱火出戰季後賽，今仗前唯一一次旗開得勝卻沒有美好結果的慘痛回憶：「那真的到現在還『燃燒』着我。」11年總決賽熱火對小馬，前者曾兩度領先下終以場數2:4失冠。

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