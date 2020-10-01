NBA總決賽｜湖人半場三分球平隊史紀錄 大炒熱火領先1:0

NBA總決賽周三（香港時間周四）展開，湖人在上半場射入了平隊史紀錄的11球三分，最終以116:98大勝熱火，在七場四勝的系列賽領先1:0。總決賽第二戰將於周五（香港時間周六）舉行。

熱火今場開賽後手感不俗，克魯達（Jae Crowder）及占美畢拿（Jimmy Butler）接連射入三分球，而被湖人追成10:10平手後，熱火更打出一段13:0的攻勢而領先23:10。不過，湖人站穩陣腳後從後趕上，完成第一節已超前成31:28。第二節熱火曾經反先43:41，惟湖人外線頻頻得手，在半場射入11球三分球、追平隊史季後賽半場所入三分球數之下，完半場領先熱火65:48。

由於熱火於第二節有積傑錫（Goran Dragic）退下火線，前鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）於第三節還剩5分58秒時因傷返回更衣室，在缺少兩名主力下，打完第三節已落後湖人67:93，大勢已去。最後，湖人以116:98輕取熱火，在NBA總決賽先下一城。

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