NBA總決賽｜擺脫「麻煩友」稱號 朗度侯活為爭冠軍甘心做綠葉

NBA總決賽在今早開波，球迷的焦點大多落在勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），與占美畢拿（Jimmy Butler）之間比拚上。然而，湖人隊內兩位老將朗度（Rajon Rondo）及懷特侯活（Dwight Howard）在晉級過程中亦展現其價值，兩位曾有總決賽經驗的昔日王牌現時化身綠葉助「紫金軍團」爭冠，亦可能成為左右戰局的奇兵。 文：亨少

牌面上，湖人的華麗陣容已經完勝對手熱火。單論有總決賽經驗的球員，除了LBJ，還有去年再次封王的丹尼爾格連（Danny Green）、曾與LBJ在騎士奪冠的JR史密夫（J.R. Smith），以及兩位拿底薪的老將朗度及侯活在內的五人。年屆34的朗度及侯活都是21世紀前10年聯盟炙手可熱的人物，朗度遇上擁有三巨頭的塞爾特人，於08年年僅22歲便贏得生涯首個冠軍。侯活在04年以狀元身份加入聯盟，甫出道已被看好將成為奧尼爾（Shaquille O’Neal）後的新一代內線怪物。

可惜，二人之後的發展不如人意，綠軍決心重建送走朗度，而聯盟此時進入三分時代，外投能力欠奉的朗度顯然不合時宜。同樣，首度加盟湖人爭冠失敗後，侯活開始浪人生活，但進攻手段單調亦無法跟上潮流。再者，二人場內外麻煩多多，皆被指態度有問題，難與其他隊友好好相處，一度令他們由巨星淪為失業大軍。

不過，今季二人在湖人重新出發，季後賽更先後成為奇兵。次圈對火箭的系列賽，朗度及時復出擔當LBJ休息時球隊的組織者，場均交出10.6分及7次助攻仿佛回到10年前，第三戰尾段更射入兩記關鍵三分球，用強大的組織能力打爆超小球的火箭。

西岸決賽對決金塊，湖人重用大球陣容，以多位高佬輪流招呼對手中鋒祖傑（Nikola Jokic）。第一戰侯活已經攻入13分，難纏的打法更令祖傑感到不適，比賽中個犯纏身。關鍵的第四戰單是上半場已經交出11分及10籃板的亮眼數據，為球隊晉身總決賽的一大功臣，亦完美演繹綠葉角色。

過去朗度及侯活職業生涯曾經三度打入總決賽，有趣的是，三次總決賽的對手同樣為現時所效力的湖人。若果最終湖人成功奪冠，朗度將成為史上首位先後為塞爾特人及湖人這對聯盟死敵捧起總冠軍的球員，而侯活將首度戴上冠軍指環，且看能否一圓多年冠軍夢。

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