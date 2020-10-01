港超聯｜職員違規外出受罰 富力反而獲特權

富力教練團成員早前被揭違反家居隔離守則，足總今日公佈相關職員不能接觸球隊一周，且需一連七日接受病毒檢查。然而，足總同時再予富力特權，該隊職球員可於居住地以外的指定地點用膳。

港超聯復賽期間，所有參賽球隊的球員均要接受病毒檢測及家居隔離，需要與這些球員接觸的職員亦要作同樣措施。周日網上瘋傳有人穿上富力教練團球衣在街上的照片，疑有人違反家居隔離令，相關職員在周一的足總盃決賽起不能進入球場隔離範圍。

足總今日公佈有關富力職員的調查結果，指兩人違反醫學指引，因此根據相關條例作出處分，由上月28日起不能接觸球隊、暫停參與球隊訓練及比賽一周，至下周日（4日）屆滿。有關職員復工前需再次接受檢測，且由10月4日起一連七日需要接受足總安排的病毒檢測。

雖然職員受罰，但這支基地位於中國廣州的球隊再成功爭取獲特權。足總表示，富力向足總申請安排部份職球員於酒店範圍外指定地點用膳，足總醫藥委員會考慮到球會提出的情況及球會對用膳地點上特定的安排後，有條件地接納申請。

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