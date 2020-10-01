授勳名單｜葉鴻輝榜上有名 業界劣評馬逢國獲頒金紫荊星章

政府公佈2020年授勳及嘉獎名單，香港足球代表隊門將葉鴻輝獲頒行政長官社區服務獎狀，他表示此獎項並不單屬他個人榮譽，實為頒予香港足球界，認為政府肯定港足。此外，早前出席記者會哽咽自問「有冇做到議員角色」的體演文出界立法會議員馬逢國則獲頒金紫荊星章。

授勳及嘉獎名單上，效力東方龍獅的港隊門將葉鴻輝為惟一一位現役運動員，政府讚揚他「在足球方面表現出色，並對推動本地足球發展貢獻甚多。」30歲的葉得悉獲獎後，表示獎項屬於香港足球界，「呢個獎代表成個香港足球界，唔係淨係我自己，因為香港隊比賽令政府有留意，都肯定香港足球界嘅成果，希望繼續為香港足球努力。」他指未來除希望繼續代表港隊出戰，亦期望協助培訓年青球員，「年青人先係港足未來，如果有更多有能力嘅年青球員加入，對港足有好影響。」葉鴻輝將從林鄭手中接過獎狀，17年尚為特首候選人的林鄭突到訪港隊操練，葉鴻輝全程冷待，與林鄭零交流，蔚為網民熱話；年初他又於社交網站發文指「最上嗰個癲，都已經唔諗你會幫我哋，只求你唔好害我哋」，被指暗批林鄭班子抗疫不力。

葉鴻輝外，體演文出界議員馬逢國獲金紫荊星章，馬逢國雖被政府形容「對香港的藝術文化發展貢獻宏大」，惟為建制派的他屢被業界炮轟不作為，他早前出席演藝界抗疫記者會表示與政府聯絡後「得返嚟嘅成果好有限」，更指「我自己都問我自己有冇做到議員個角色」，最後哽咽落淚，被揶揄「廢到喊」。

體育界另有多人獲勳，港協暨奧委會副會長劉掌珠及體院院長李翠莎獲授銀紫荊星章，業餘田徑總會主席關祺及南華會主席盧潤森則獲榮譽勳章，網總會長莫君逸、龍舟總會主席鍾志樂及陳炳祥同獲行政長官社區服務獎狀。

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