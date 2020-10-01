歐國聯｜「利雲」孖住沙卡首次入選三獅做大國腳 馬古尼正式回歸

周四英格蘭足總公佈新一輪國家隊大軍名單，這次領隊修夫基選擇了比平常更大的陣容去應付接下來的比賽，一共挑選了30位球員。其中備受注目的，就當然是名單當中出現愛華頓前鋒卡維特利雲的名字，另外阿仙奴中場布卡約沙卡以及李斯特城中場哈維班尼斯也是首次入選國家隊，至於此前由於襲警事件被剔出上一次大軍名單的哈利馬古尼，這次亦重新入選。

接下來英格蘭會在10月份與威爾斯進行一場友誼賽，隨後就會出戰歐國聯的賽事，分別對陣比利時以及丹麥，因此修夫基這次的大軍名單人數比平時多。今季在愛華頓狀態火熱的卡維特利雲，終於首次入選英格蘭國家隊的名單當中，這位23歲前鋒今季已經在各項賽事攻入8球，而且兩度上演帽子戲法，用出色的表現引起了修夫基的注意力。至於在阿仙奴同樣備受重用的布卡約沙卡，亦首次入選做大國腳。

8月份由於在希臘度假期間，涉嫌襲警及行賄被捕的哈利馬古尼，修夫基亦有將這位曼聯隊長放在大軍名單當中，此前因傷缺席上個月比賽的芝維爾以及佐敦軒達臣這次亦在名單當中出現。只不過早前隨英格蘭國家隊作客冰島，被揭發「偷運」少女返回下榻酒店的曼聯新星格連活特以及曼城菲爾科頓，這次就未有入選英格蘭大軍當中。

英格蘭30人大軍名單：

門將：甸恩軒達臣（曼聯）、尼克普比（般尼）、比克福特（愛華頓）

後衞：阿歷山大阿諾特、祖高美斯（利物浦）、哈利馬古尼（曼聯）、芝維爾（車路士）、米克堅尼（愛華頓）、基爾獲加（曼城）、泰朗明斯（阿士東維拉）、捷比亞（馬德里體育會）、艾歷迪亞（熱刺）、高亞迪（狼隊）、美蘭尼爾斯（阿仙奴）

中場：布卡約沙卡（阿仙奴）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、哈利雲克斯（熱刺）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、禾特普斯（修咸頓）、加雲菲臘斯（列斯聯）、哈維班尼斯（李斯特城）、基亞利殊（阿士東維拉）

前鋒：譚美阿巴謙（車路士）、卡維特利雲（愛華頓）、丹尼艾格斯（修咸頓）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）

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