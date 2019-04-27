中國式體測｜游出亞洲紀錄都冇份入決賽 制度玩謝泳手「洪荒之力」都要Out

近日中國的全國游泳冠軍賽發生爭議事件，包括以一句「洪荒之力」聞名的傅園慧在內的多位泳手，成功在各自的項目預賽中取得第一，但卻因為體能測試未能達標而無法晉身決賽，事件成為全國熱話。近日就連官方傳媒人民日報，以及游協主席都要為體測護航，指體測有其存在的需要。

比賽的首日，就已經有傅園慧、余賀新，于靜瑤等泳手因體測未能進入前八水平，所以未能晉身決賽。其中最誇張應為女泳將王簡嘉禾在女子1,500米自由泳的預賽中，游出破亞洲紀錄的15分45秒59，但同樣因體測未達標而未能晉身決賽。據澎湃新聞報導，體測中運動員需要完成包括30米衝刺、引體向上、臥推、深蹲、3,000米跑在內的10個項目，王簡嘉禾在賽後受訪表示自己的3,000米跑不夠快，自已亦心知體測將未能達標。

事件成為全國熱話，不明當局為何要讓游泳選手有跑步能力，事後更有網民翻出除了游泳，劍擊、體操、韻律泳，甚至象棋選手同樣需要體測達標。其後，周三人民日報發表文章指體測可以強代選手的體能，補足中國運動員過去未能在運動會中途體能不足的問題。另外，泳協主席周繼紅受訪時亦表示將會堅持體測制度，有信心可籍此提升泳手的表現。

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