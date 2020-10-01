銀牌決賽｜理文射手缺陣 東方：有利爭勝

東方龍獅明午在旺角場與理文爭高級組銀牌，而理文首席射手尼迪利停賽缺陣，東方教練李志堅今午表示，對手有主力缺陣當然有助爭勝，但隊長梁振邦認為首要是集中做好防守。

剛挫富力取得奪取足總盃的東方明午與理文爭銀牌，但有辛祖及盧卡斯不能上陣，而對手則有今季港超聯頭號射手尼迪利上場對傑志聯賽領黃，季內累積5面黃牌，此戰停賽。

東方主教練李志堅坦言，對主力射手尼迪利賽，對球隊當然有點好處。他說：「連踢兩場決賽，加上有主力球員未能在決賽上陣，此戰必須作出一定輪換。」隊長梁振邦指出，理文季內每場也可取得入球，說明進攻是其強項，而東方防守時必須像過去兩場般集中，以求做到不失波。

理文主教練陳曉明則不太擔心尼迪利缺陣，因為其他球員也準備就緒，相信發揮上不會有問題。他說：「其實心情上無特別，每場比賽都係一樣，做足準備，贏好輸好，可以同整個團隊一齊搏盡無悔就足夠。」

理文隊長顏樂楓指出，球隊上半季曾缺尼迪利，相信其他球員能分擔其缺陣的工作，而球隊此戰有較多時恢復，惟東方陣容龐大，臨場發揮才是關鍵。

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