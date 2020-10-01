意甲｜高列巴尼IG要求釋放維吾爾族人 小粉紅心碎：你呢隻猩猩斷腳啦

中共多年來打壓迫害百萬名新疆維吾爾族人，惡名傳遍國際，此前曾經因為在Twitter發表批評中國政府打壓維吾爾族人言論的奧斯爾，被中國傳媒進行封殺，至今在大陸的任何報道也無法再看到奧斯爾這個名字，改以「10號」代替。周四拿玻里後衞高列巴尼就在IG發文，聲援被拘留在新疆集中營的維吾爾族人，不過此舉又令到中國網民隨即在高列巴尼的IG下留言，更有人侮辱這位拿玻里後衞為「猩猩」。

中共被指在新疆建立集中營迫害維吾爾族人，此前一直有不少體育球星聲援維吾爾族人，這次輪到高列巴尼在IG上發聲：「上百萬維吾爾族穆斯林在新疆集中營被拘留以及遭受酷刑。不是因為他們做了什麼錯事，只是因為他們的種族。這是21世紀最大規模的監禁，這個情況必須結束。」

有中國網民就立即在IG下人身攻擊高列巴尼：「沒進化完全的猩猩」、「腦癱東西斷腿吧」、「你也被國外媒體洗腦了，不知道就別XX亂說」。這次高列巴尼在IG聲援維吾爾族人後，相信接下來大陸傳媒又會用同一樣的招數封殺這位拿玻里後衞，把高列巴尼稱為「26號」。

除了高列巴尼外，就連法國球星列貝利也有在IG發佈相關貼文，與高列巴尼一起聲援維吾爾族人。不過可能列貝利早已得知中國網民會留言進行攻擊，因此列貝利提早關閉了留言功能。

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