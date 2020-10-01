NBA｜傳馬克加素離速龍 返國效力巴塞隆拿

西班牙傳媒報道，效力速龍的西班牙中鋒馬克加素（Marc Gasol）決定不續約，返國效力巴塞隆拿。

馬克加素將離開速龍並回國效力巴塞隆拿的消息，是由西班牙記者在Podcast節目傳出，並表示今年35歲的馬克加素已跟巴塞隆拿簽約，以及在該西班牙球會結束球員生涯。不過美國的主流籃球媒體，就未有報道馬克加素將離開速龍的消息。

不少速龍球迷知道消息後都在Twitter發文，感謝在19年由灰熊交易到速龍的馬克加素，並指他為球隊贏得上年NBA總冠軍貢獻良多。馬克加素在NBA效力了12個球季，除了為速龍贏得19年總冠軍外，他曾三次入選明星賽，並在12/13球季年度當選最佳防守球員。

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