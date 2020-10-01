今日體片｜巴林籃球賽「火星撞地球 」 FIBA嘲笑兩個鬥插水

香港時間星期四朝就上演咗NBA Finals Game 1，不過一周之前(9月24日)巴林都有佢哋籃球聯賽總決賽第一場，除咗同NBA場波一樣，一隊大比數贏波之外，仲出咗個搞笑畫面。

當第四節Al Ahli領先到74:59嗰陣，11號球員Mohamed Qurban得完分之後原先就諗住守住Manama嘅8號仔Ahmed Aziz，點知兩個人就撞埋一堆，雙雙瞓低，結果Mohamed Qurban就食咗個blocking foul。不過FIBA官方Facebook分享呢條片就笑佢兩個都明顯插水啦，更加有網民笑兩個人係做緊chest bump啫。

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