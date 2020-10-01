英超｜戴亞斯淚別賓菲加 教練乘機嘲曼城只係錢多

賓菲加後衞魯賓戴亞斯日前轉投曼城，揮淚與一班在球會並肩作戰多年的「手足」告別，而教練佐治捷西斯雖在臨別贈言時讚揚愛將的貢獻，但也不忘乘機揶揄他的新東家，即經常被批以本傷人的藍月亮。

賓菲加上載了魯賓戴亞斯在更衣室與戰友們道別、長達近6分鐘的影片，只見這位曼城新中堅在致辭時眼泛淚光，最後也忍不住要用手抹淚。身為教練的佐治捷西斯也在片段中有致辭送別愛將，但言辭間對曼城充滿貶意。

佐治捷西斯這樣說：「他是球隊隊長，在上場對摩里倫斯的比賽還射入一球，所以所有事情都完結得很完美，他的未來看起來也會一片光明，我們相信會這樣。球員的生涯就是這樣，離開了一間偉大的球會，賓菲加的價值遠遠大於曼城，只是財政上比不上他們，這就是區別所在，但我們都會與你（魯賓戴亞斯）同在。」

至於落淚的魯賓戴亞斯則感謝賓菲加一直以來的提攜，但也夢想加盟曼城的時刻：「我最大的願望是在這個適當的時刻離開，我認為所有和我工作的人或者家人，都會支持我這決定。我一直希望帶着笑容離開這裏，我在賓菲加已有很長時間，而你們知道我會快樂離開，為我實現夢想而高興。」

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