法網｜拿度贏麥當勞被漢堡王抽水 哈蕾普輕鬆晉第3圈

拿度周三輕鬆淘汰美國的麥當勞，打入法國網球公開賽男單第3圈後，漢堡王（Burger King）即在Twitter「抽水」，間接表示其競爭對手、美國漢堡包連鎖店麥當勞未能解除拿度的飢餓感，網民對漢堡王的公關團都大為讚賞。

同日，男單3號種籽奧地利的迪安以及6號種籽德國的施華利夫都打入第3圈。迪安是直落三盤以6:1、6:3和7:6（8:6）擊敗美國的索克，施華利夫則要苦戰五盤以以3:2淘淘法國的靴拔。

女單方面，1號種籽哈蕾普於次圈以6:3和6:4輕取羅馬尼亞同胞比古，順利打入第3圈。

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