西甲｜皇馬小勝華拉度列 施丹不排除祖域或過檔曼聯

皇家馬德里周三於西甲憑後備上陣的巴西小將雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，主場1:0小勝華拉度列，教練施丹賽後對正選的盧卡祖域轉會曼聯傳聞不予置評。

皇馬續以盧卡祖域與賓施馬組成雙箭頭攻堅，但在他倆身後的後上中場位置，則由艾斯高代替馬田奧迪加特；另外，莫迪歷、馬些路及奧迪奧蘇拿等也在輪換下獲正選上陣。不過，球隊上半場的攻門無法造成入球，當中盧卡祖域兩次射門皆未能中框。

下半場，皇馬中場卡斯米路曾中楣不入，約57分鐘時，施丹一次過換上丹尼爾卡華積、馬高阿辛斯奧及雲尼斯奧斯祖利亞3人，結果調動在65分鐘奏效，但也是藉助對手解圍失誤，讓雲尼斯奧斯在門前「偷雞」得手，射入全場唯一入球。

施丹將這場小勝歸功於在後場曾作了5次撲救的門將泰拔高圖爾斯，其後被問到盧卡祖域有可能過檔曼聯的消息時，他這樣回應：「我不可以確保10月5日（轉會窗關閉）之前會發生甚麼事，他仍是球隊一員，我有決定權，就是這樣。」此外，施丹對於日前再受傷的夏薩特，也表示不肯定他要休養多久，只說這位轉會皇馬後變「玻璃人」的翼鋒，肌肉傷勢可能比想像中嚴重。

至於4天前在西甲首登場便主場6:1狂數CF格蘭納達的馬德里體育會，周三雖有被巴塞隆拿放棄來投、上仗後備入兩球的蘇亞雷斯首次正選披甲，但整隊全場竟啞火，作客只能與升班馬侯爾斯卡互交白卷，痛失兩分。

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