法甲｜尼馬涉辱華唔使追罰 小粉紅炮轟：法國是在測試中國的底線！

法甲賽會周三發聲明證實，在對馬賽大戰中涉嫌辱華的巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬，與對方守將艾華路蘇比朗都不用被追加停賽判罰，而部份內地網民對尼馬不用受罰，感到非常不滿。

根據賽會聲明，獨立委員會在調查過後，認為沒有足夠令人信服的證據，來判定兩人曾發出恐同或種族歧視等言論，因此決定不再追究。不過，這個判決一出，內地即有網民不滿，其中有人這樣說：「內馬爾（尼馬內地譯名）口中的中國垃圾，其實就是在侮辱中國！現在法國足協決說不禁賽內馬爾，是在測試中國的底線！還有展示法國人的高傲！我們應該怎樣辦呢？」

有內地網民還以近期為黑人發聲的運動，來諷刺西方國家雙重標準：「如果是個黑人被白人罵就是另外一個版本的認可了！西方說的比唱的好聽，但任何時候都在玩雙標！」又有人乘機諷刺法甲：「你法甲關注度不高是有原因的！！」

尼馬該仗因涉拍打艾華路蘇比朗後腦被紅牌逐出場，但事後在網上發炮稱對方曾將他呼作「猴子」，指被種族歧視，為其後有片段見到尼馬本身也有涉嫌先發出「恐同」言論來挑釁對方，而且更被捕捉到曾「點錯相」，疑鬧錯另一位效力馬賽的日本球員酒井宏樹為「中國垃圾」，結果自己也捲入涉嫌種族歧視的罪名中，而之前有傳媒估計他隨時被停賽10場或以上。

尼馬雖然未被法甲方面追加停賽，但西班牙稅務局周三公佈了拖欠稅款的名單，當中有尼馬的名字，而且這位巴西球星疑因當年續約巴塞隆拿時沒有為其獎金報稅，共拖欠了3,460萬歐元的稅款，在欠稅人名單中屬最多的幾位。

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