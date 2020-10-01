MLB季後賽｜南韓國寶慘被打爆 光芒晉級硬碰洋基

周三MLB繼續季後賽爭逐，更破天荒有多達8場賽事於同一日上演。其中美國聯盟一哥坦帕灣光芒續在主場迎戰多倫多藍鳥，雖然藍鳥派出南韓國寶柳賢振擔任先發投手，不過未投完兩局已經被轟8支安打失7分，最終球隊以2:8不敵光芒，連輸兩場出局。

先輸一場的藍鳥今仗派出柳賢振擔任先發望可收復失地，可惜首局表現已經極為不穩，被打3支安打失1分。然而，二局下的情況更嚴重，接連被打出一支兩分砲及滿貫砲，被光芒一舉拉開至7:0，而柳賢振亦在未投滿兩局下黯然被換出。雖然藍鳥的丹尼贊臣（Danny Jansen）其後打出兩支陽春砲，但仍難阻球隊遭遇橫掃命運，光芒連贏兩場下晉級美聯分區賽。

而光芒的對手將為紐約洋基，同樣領先一場的洋基周三再戰克里夫蘭印地安人，全場戰局峰迴路轉，打足4小時50分鐘為史上最長的法定九局比賽。最終洋基在九局上連取兩分，成功以10:9反勝印地安人，淘汰對手晉身美聯分區賽。

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