NBA總決賽｜生涯首戰季後賽總決賽 一眉完美演出稱霸內線

湖人於周三的NBA季後賽總決賽首場大勝熱火，安東尼戴維斯（Anthony Davis）經歷個人NBA生涯季後賽總決賽的第一次，即交出亮眼成績，在內線頻頻製造機會，最後取得全場最高的34分，兼與勒邦占士（LeBron James）成為2004年的拜恩（Kobe Bryant）與奧尼爾（Shaquille O’Neal）後，首個齊齊得分達25+的湖人組合。

AD全場打了38分鐘，21射11中拿下34分，再加9籃板及5助攻，也成為湖人隊史第7位能在總決賽G1拿下30分5籃板5助攻的球員，對上一位造出此成績的已要數到拜恩在2010年的總決賽G1，要等待10年後才再由這位「新丁」接棒。

今場比賽，AD充份發揮其身高優勢在內線爆發，當中下半場曾在3名熱火守將夾擊下，搶下籃板後上籃，雖然第一次未能成功得分，但馬上在搶得籃板修正得分。另外，他與占士的合拍也去到爐火純青之境，後者多次為他送出助攻，最後齊領湖人大勝。

拜恩與奧尼爾在04年的總決賽G2對活塞，前者攻入33分，後者也有29分進賬，而AD與LBJ則在今場也齊貢獻25+以上的得分，16年後後繼有人。雖然全場表現出色，但AD仍認為球隊有東西要改善：「我們開局太慢熱，假如要在季後賽7場4勝制勝出和成為冠軍，就要從開賽後就打好一點。」

他又對能首次出戰總決賽感到興奮又緊張：「我感覺良好，又有點緊張，但當開場後就只專注在比賽中。這是我整個生涯中期待的一刻，當機會來臨就必須抓緊，因為這種機會不是經常有。」

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