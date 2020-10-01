武漢肺炎｜老馬防疫有道 戴透明面罩變身巴斯光年

武漢肺炎爆發時，不少人勸籲近年常有健康問題的阿根廷球王馬勒當拿要小心，結果他聽足大家的提醒，在日前帶領阿甲球會甘拿斯亞出戰對聖羅倫素的熱身賽中，戴上一個透明特大的防護面罩到場，有網民笑指他像極迪士尼卡通《反斗奇兵》內的角色巴斯光年。

馬勒當拿為確保自己安全，做足防護措施，在這場熱身賽將特大的透明彎曲防護面罩戴在面上，而隨行的7歲兒子，也與父親一樣的造型來到現場，而且與其他人溝通時也沒有脫下面罩，有球迷在網絡平台調侃，指戴上面罩的馬勒當拿像極巴斯光年。

據悉他還有用酒精搓手液，並且坐在自己的教練席位時，也有用酒精消毒座凳，非常清潔，可說是教眾人防疫的典範。

至於這場比賽，雙方最後0:0握手言和，但這位前阿根廷球王除了要準備賽事，最近更尋求法律訴訟，計劃起訴串流娛樂平台Netflix，原因是該平台即將推出名為《上帝之手》的紀錄片，未經其授權用了他過去的影像，引起他的不滿。

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