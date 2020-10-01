細威退賽「24貫」等出年

【綜合法國外電】法網女單六號種籽、美國球手莎連娜（細威）因腿部受傷，在周三法網次圈開賽前臨時決定退出今屆比賽，意味着這位曾23奪大滿貫女單冠軍的39歲老將，今年無法追平紀錄。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm直播）

細威原定在周三的法網女單次圈與保加利亞球手比朗高娃對賽，不過這位三屆法網冠軍在開賽前因為阿基里斯腱的傷勢比預期嚴重，無奈決定退出今屆賽事。她出席記者會時就表示，退賽的決定實屬無可奈何：「我的腳傷相當嚴重，現時連走路都十分困難，假如勉強出賽的話只會加深傷勢。」

莎蓮娜表示仍未決定今年內會否參加其他賽事，但強調仍希望繼續職業生涯：「我會休息兩個星期再決定今年的安排，我仍喜歡打網球，而且我仍感到自己的狀態很好，我相信自己距離終極目標不遠，因此我希望繼續比賽下去。」

男單方面，世界排名第一的塞爾維亞球手祖高域在周二的法網首圈旗開得勝，以直落三盤淘汰瑞典球手耶馬晉級。今場是祖高域自上月美網遭DQ後首次在大滿貫登場，這位男單一號種籽今場面對世界排名80位的耶馬，全程未受挑戰，結果以6:0、6:2和6:3直落3盤輕取對手晉級，將會在次圈面對世界排名66位的立陶宛球手比蘭基斯。賽後祖高域表示已經克服了上月在美網被取消資格的不快經歷。